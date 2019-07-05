taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6092
Euro
6.3101
Altın
1396.2
Borsa
100305.1
Gram Altın
254.379

Mobil ödeme pazarı, 2022 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacak

Mobil ödeme pazarının önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Mobil dijital cüzdanlar, temazsın ödemeler, Samsung Pay, Apple Pay ve Xiaomi Mi Pay gibi mobil ödeme sistemleri dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yeni yapılan araştırmalara göre ise bu sistemler gelecekte oldukça büyüyecek.

Mobil ödemeler, önümüzdeki 3 yıl boyunca geniş bir büyüme potansiyeli olan bir pazar olarak düşünülüyor. 348 milyar dolarlık bir değere sahip mobil ödeme pazarının 2022 yılına kadar 1 trilyon dolara kadar çıkması bekleniyor.

mobil ödeme

GELİŞEN EKONOMİYE SAHİP ÜLKELERDE BÜYÜYECEK

Mobil ödeme pazarı, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde daha hızlı bir büyüme gösterecek. Bankalar ve diğer nakit transfer yöntemleri tarafından yeterince kapsanmayan bölgelerde finans hizmeti sağlayan mobil ödeme sistemleri, bu bölgeler için giderek daha fazla öneme sahip olacak.

Ülkemizdeki operatörler de dahil olmak üzere dünya genelindeki binlece telekom operatörü kullanıcılara mobil ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu operatörlerden bazıları çeşitli bankalar ile ortaklık kurarken, bazı operatörler ise kendi finans şirketlerini kurarak kullanıcılara hizmet veriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

811
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

500
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

675
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

24
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

140
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

47
D-100 karayolunda makas kazası kamerada

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir