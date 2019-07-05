Mobil ödeme pazarı, 2022 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacak

Mobil dijital cüzdanlar, temazsın ödemeler, Samsung Pay, Apple Pay ve Xiaomi Mi Pay gibi mobil ödeme sistemleri dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yeni yapılan araştırmalara göre ise bu sistemler gelecekte oldukça büyüyecek.

Mobil ödemeler, önümüzdeki 3 yıl boyunca geniş bir büyüme potansiyeli olan bir pazar olarak düşünülüyor. 348 milyar dolarlık bir değere sahip mobil ödeme pazarının 2022 yılına kadar 1 trilyon dolara kadar çıkması bekleniyor.

GELİŞEN EKONOMİYE SAHİP ÜLKELERDE BÜYÜYECEK

Mobil ödeme pazarı, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde daha hızlı bir büyüme gösterecek. Bankalar ve diğer nakit transfer yöntemleri tarafından yeterince kapsanmayan bölgelerde finans hizmeti sağlayan mobil ödeme sistemleri, bu bölgeler için giderek daha fazla öneme sahip olacak.

Ülkemizdeki operatörler de dahil olmak üzere dünya genelindeki binlece telekom operatörü kullanıcılara mobil ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu operatörlerden bazıları çeşitli bankalar ile ortaklık kurarken, bazı operatörler ise kendi finans şirketlerini kurarak kullanıcılara hizmet veriyor.

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