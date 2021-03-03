Kuvings katı meyve sıkacağı ile neler yapılır

Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin imdadına Kuvings katı meyve sıkacağı yetişiyor.

Dünyada bilim insanları koronavirüse karşı insanların bağışıklıklarını güçlendirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bunun için de doğal meyve suları ve çeşitli karışımların tüketimi arttı.

Bu noktada insanlara büyük kolaylık sağlayan ürün ise Kuvings katı meyve sıkacağı oldu.

10 YIL GARANTİLİ

Güçlü motor yapısıyla kullanıcılarına 10 yıl garanti sunan Kuvings, yüzde 100 sağlıklı meyve suyu elde etmenizi sağlıyor.

6 KAT DAHA FAZLA VİTAMİN

Klasik sistemler kullandıkları bıçaklar nedeniyle meyve ve sebzeleri oksidasyona uğratarak enzimlerin yanmasına neden olurken Kuvings'te 6 kat daha fazla vitamin elde ediyorsunuz.

Meyve sebze sıkacaklarındaki kullanıcıların en çok yaşadığı problemlerden biri, temizlik. Ancak Kuvings ile bu problemi unutacaksınız.

Kuvings'in özel temizlik aparatı, tüm temizlik işlemini 5 dakikada bitirmenizi sağlıyor.

Mutfakta meyve sebze sıkarken, evde yankılanan seslere de Kuvings ile son verebilirsiniz.

Kuvings ile meyve suyu yaparken hiçbir gürültü hissetmiyorsunuz.

TÜLİN ŞAHİN'DEN KUVİNGS KATI MEYVE SIKACAĞI İLE ÖZEL KARIŞIMLAR

Peki Kuvings katı meyve suyu sıkacağı ile neler yapabilirsiniz?

Tülin Şahin, Kuvings katı meyve suyu sıkacağını kullanarak bazı karışımları hazırladı.

Koronavirüs günlerinde bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için bağışıklık güçlendirici bir formül hazırlayan Tülin Şahin, ardından; kök pancar suyu, kereviz sapı suyu, badem sütü ve kereviz sapı suyu yaptı.

Kuvings katı meyve sıkacağı ile bağışıklık güçlendirici içecek VİDEO

Kuvings katı meyve sıkacağı ile kereviz sapı suyu VİDEO

Tülin Şahin, Kuvings katı meyve sıkacağı ile kök pancar suyu yaptı VİDEO

Tülin Şahin, Kuvings katı meyve sıkacağı ile badem sütü yaptı VİDEO