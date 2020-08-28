TDV Ferda Koleji 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına hazır!

27 yıl önce İzmir’de Bornova Koleji olarak eğitim hayatına başlatıp; sektöründe öncü bir rol üstlenen Türkiye Diyanet Vakfı, şimdi de TDV Ferda Koleji ismiyle Ankara’da hizmet vermeye hazırlanıyor.

TDV Ferda Koleji’nin misyonu; Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için, milletimizin değerleri ile barışık bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. TDV Ferda Koleji sektörde güçlü akademik kadrosu ile verdiği ayrıcalıklı yabancı dil eğitimi ile dikkat çekiyor. Ayrıca her zaman öğrencilerinin kişisel gelişimini önceleyip; onlara özgün proje ve atölye programları ile de özel gelişim ortamları sunuyor.

Akademik alanda güçlü başarılara imza atan TDV Ferda Koleji’nin tüm kademeleri; Salgına karşı aldığı sıkı önlemlerle öğrencilerine güvenli bir yaşam alanı sunarak 31 Ağustos’ta eğitime başlıyor.

Şimdi TDV’li olma zamanı! Bilgi almak için, randevu formunu doldurun sizi arayalım.

Formu doldurmak için tıklayınız.