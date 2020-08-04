Uraw Kozmetik Dünya’nın en büyük 7. kozmetik markası oldu

32 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan Uraw Kozmetik’ten ülkemiz adına da sevindirici bir haber geldi.

Türkiye’nin yerli ve milli markası Uraw Kozmetik son yıllarda ürettiği farklı, yenilikçi, kaliteli ürünleri ile adından hem ülkemizde hem de dünyada sıkça söz ettirmeye başlamıştı. Üretimini ülkemizde yapan, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, 32 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan Uraw Kozmetik’ten ülkemiz adına da sevindirici bir haber geldi.

Dünya devlerini solladı. 40 milyonluk yatırımı ile kısa sürede zirvede.

Kişisel bakım satış adedi ve marka yatırım cirosu olarak birçok Dünya devini sollayan Uraaw Kozmetik’in bu başarısı bir Dünya markası olduğunun da kanıtı oldu.

L’oreal, Neutrogena, Nivea, Lancome, Avon, Estee Lauder, Christian Dior markalarından sonra gelen Uraw Kozmetik henüz iki yıllık bir marka olmasına rağmen kozmetik sektörünü de bu hızlı yükselişi ile şaşırttı.

Türkiye’nin yerli ve milli markası

Uraw Kozmetik kaliteli ürünleriyle sevilmesinin yanında Pandemi sürecinde halka ücretiz dağıttığı 3 milyon maske ile de halkın sevgisini kazanmıştı. Bu yüzden Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak anılan bu önemli markanın bu başarısına Türk halkı da oldukça sevindi.

Servet Şerifoğlu “Başarımız taçlandı. Çok talep var. Fakat Uraw’ı satmayacağız.”

Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu konu ile ilgili olarak bu başarıyı Türk halkına borçlu olduklarını iletti. Uraw ürünlerinin kalitesine güvendikleri için, yabancı marka takıntısına gelmedikler için, Uraw Kozmetik ürünlerini birbirlerine tavsiye ettikleri için, markanın uygun fiyat ve yüksek kalite stratejisine güvendikleri için Türk halkına teşekkür ettiklerini iletti.

Şerifoğlu ayrıca Uraw Kozmetik’i satın almak için birçok yabancı markanın talebi olduğunu fakat Türk halkının yarattığı bu markayı milyar da verseler satmayacaklarını dile getirirken bugün 32 olan ihracat ülkelerini 60’lara çıkarıp elimizden geldiğince ülkeye döviz getirmeye, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini iletti.

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