Mobilya ve beyaz eşya dükkanlarında yangın çıktı

Mezitli ilçesinde bulunan 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra toma ve iş makinesi de yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgeyi kontrol altına alırken, yangında çıkan siyah dumanlar kentin birçok bölgesinden göründü.

5 KİŞİ YARALANDI

Yangında, iş yerinde çalışan Tülin Sayar isimli kadın hayatını kaybeederken, 5 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen aralarında polis ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Su, "Şu anda arkadaşlarımız söndürme çalışmalarını tamamladı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ben tabi vatandaşımıza geçmiş olsun diyorum. İtfaiye ekipleri gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu anda bir bayan çalışanın durumu ciddi. O da hastanede tedavisi devam ediyor" dedi.