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Mobilya ve beyaz eşya sektörü KDV indiriminden umutlu

KDV ve ÖTV indiriminde son 20 güne girildi. Mobilya ve beyaz eşya sektöründe çalışanlar satışların artacağını düşünüyor.

AA | 12.06.2019 - 09:48..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 20 gün kaldı.

20 GÜNLÜK SÜRECE GİRİLDİ

Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta başlatılan ve 31 Mart'ta uzatılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 20 günlük sürece girildi. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek.

YÜZDE 18 YERİNE YÜZDE 8 UYGULANACAK

Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor. Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Mobilya ve beyaz eşya sektörü KDV indiriminden umutlu

TAPU HARCI İNDİRİMİ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek.

50 MİLYAR LİRALIK SATIŞ HEDEFİ

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, "KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 milyar liralık bir satış yakalayabilmemiz mümkün. Evliliklerde ortalama 45 bin TL'lik bir mobilya harcamasının olduğunu söyleyebiliriz. Düğün sezonunun daha uzun bir süre devam edeceğini göz önünde bulundurursak KDV indirimi mutlaka sürmeli." diye konuştu.

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