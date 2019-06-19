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Mobilyacılar KDV indiriminin devam etmesini istiyor

Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri'de üreticiler, KDV oranının sabitlenmesini talep ediyor.

AA | 19.06.2019 - 16:33..
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Mobilyacılar KDV indiriminin devam etmesini istiyor

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri'de, sektör temsilcileri, KDV oranının yüzde 12'de sabitlenmesini istiyor.

KDV İNDİRİMİNİN SABİTLENMESİ İSTEĞİ

Geçen yılın son aylarında enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında KDV indirimiyle satışlarını artıran sektör temsilcileri, 30 Haziran'da sona erecek KDV indirimi uygulamasının sabitlenerek devam etmesini bekliyor.

Mobilyacılar KDV indiriminin devam etmesini istiyor

2023'TE 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın konuyla ilgili, "Mobilya sektöründeki ihtiyaç ve sorunların ortak bir akılla çözülmesi gerekiyor. Kayseri, mobilyada endüstriyel ve seri üretimde Türkiye'de ilk sıralarda ve yüzde 50'nin üzerinde bir üretim yapıyoruz. Bunun yanında yan sanayide de önemli bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2023'te 10 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak için üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda devletin mobilya sektörü için çeşitli uygulamaları oldu. Mobilyadaki KDV indirimi hassas bir konu. Bu durum üyelerimizin bir kısmını memnun ederken diğer bir kısmını memnun etmedi. KDV indiriminin kalıcı ve sürekli olmasını istiyoruz. Bu oranın sabit ve yüzde 12 gibi bir rakamda kalmasını istiyoruz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışındaki ihracatı artırmaksa devletimizden beklediğimiz makul oranlarda bir rakamla kalıcı bir fiyat belirlenmesi." diye konuştu.

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