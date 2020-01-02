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Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

AA | 02.01.2020 - 11:22..
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Mobilya sektörüne Katma Değer Vergisi (KDV) müjdesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.

KAMU BANKALARI FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ

Ayrıca, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerinin de yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den 9'a düşürüldüğünü belirten Albayrak, ''Bu şu demek, halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum." dedi.



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