Modern dünyayı şekillendiren font: Helvetica

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Bu font önemli, çünkü kullanımını hemen her yerde görebilirsiniz. Farkında olalım veya olmayalım, her gün Helvetica’nın kullanıldığı onlarca şeyi okuyoruz. Bu bazen popüler bir internet sitesi olurken, bazen metro istasyonunda elinize tutuşturulan basit bir el ilanı oluyor. Hatta en sevdiğiniz kafenin, sizi kendine çeken tabelasının sırrı Helvetica olabilir. Helvetica’yı tanımıyorsanız, onu tanıdıktan sonra ne kadar çok yerde kullanıldığı görüp şaşıracaksınız.

TRAFİK LEVHALARI, REKLAM METİNLERİ VE BİRÇOK YERDE

Şehirlerin ulaşım sistemleri, trafik işaretleri, uyarı levhaları, reklam metinleri ve daha birçok yerde karşımıza çıkan yazı karakteri Helvetica; 1957 yılında İsviçre’de, yazı tipi tasarımcısı Max Miedinger ve Eduard Hoffmann tarafından, İsviçreli yazı tipi şirketi Haas’sche Schriftgiesserei (Haas Type Foundry) için tasarlandı. Modernizme büyük katkı sağlayan Helvetica, o günden bu yana tüm zamanların en popüler fontu olarak kaldı. Peki neden bu kadar popüler?

Okunaklı, çok kolay anlaşılabiliyor, net ve nötr bir font. Tasarımı değil, içeriği size gösteriyor. Helvetica, tasarımcısının memleketinden olsa gerek Latincede İsviçreli anlamına geliyor.

İSTER İSTEMEZ BU FONTU OKURSUNUZ

Gary Hustwit tarafından bir yazı karakteri hakkında bugüne kadar çekilen ilk uzun metrajlı belgesel olan Gary Hustwit’in Helvetica’sı filminde, ‘Font sokakların oksijeni, onu ister istemez solumak zorundasınız.’ diye bahseder Helvetica’dan.

HELVETİCA’NIN DOĞUŞU

İlk olarak 1950’li yıllarda Max Miedinger ve Eduard Hoffman tarafından İsvirçre’de tasarlanan ve adı Die Neue Haas Grotesk olan bu font, sonradan Amerika pazarına açılmak için Latincede İsviçreli anlamına gelen Helvetica ismini aldı.

Amerika’ya da açılmasının ardından çok tutuldu ve American Airlines, Microsoft, 3M, Panasonic, Nestle, BMW, GAP gibi önde gelen birçok firmanın kurumsal kimliklerinde kullanılmaya başlandı. Bunun yanında ulaşım sistemleri, uyarı levhaları, trafik işaretleri gibi birçok yerde hala kullanılmaya devam ediyor.

HELVETİCA'NIN LİSANSSIZ HALİ: ARİAL FONTU

Bundan bahsetmesem olmaz. Arial yazı tipini herkes duymuştur. Hani maillerimizde, tez ödevlerimizde falan kullandığımız, bir ara Microsoft Word’de varsayılan olarak gelen font. İşte o font, aslında Helvetica’nın lisanssız olarak kullanılabilmesi için yine ondan türetilmiş bir yazı tipi. Sadece detaylarda ufak farklılıklar var.

HELVETİCA'SIZ BİR GÜN

Cyrus Highsmith adlı New Yorklu yazı tasarımcısı, bir gününü Helvetica olmadan geçirmeye karar verdi. Helvetica kullanan bir taşıma aracına binmeyecek, Helvetica markalı ürünlerden satın almayacak, etiketinde bu fontun kullanıldığı kıyafetleri giymeyecekti. Uzun süre aradıktan sonra ancak eski bir tişört giyebildi dolabından. Helvetica etiketli yoğurdunu yiyemez, tablolarında Helvetica kullanan gazetesini okuyamaz ve o gün metroya binemez. Amerikan dolarında Helvetica kullanılmıştır ama kredi kartında da Helvetica vardır. Televizyonunun kumandasını eline alamaz, ekranda bolca Helvetica karakteri olduğu için televizyon izleyemez. Günün sonunda Highsmith, kendisine şu soruyu sordu. “Yaşamak için yazı karakterlerine ihtiyacımız var mı?” Yanıt elbette hayır, ancak çağdaş kent işlerini idare etmek için Helvetica lazım mı? Bunu yanıtlamak daha zor…

New York metrosu

Microsoft, 3M, Panasonic, BMW, Nestle, IKEA, GAP bu fontu kullanan markalardan sadece birkaçı.

OBAMA’YA SEÇİM KAZANDIRAN FONT: GOTHAM

Gelelim; adından söz ettiren Gotham fontuna. Obama’nın başkanlığa giden yolunda, Gotham fontunun oldukça büyük etkisi var. Bu konu günümüzde biraz eski, klişe kaldı fakat dediğim gibi, tipografiye ve fontlara karşı farklı bir ilgim var ve Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Barack Hussein Obama’nın, başkanlık yolundaki Gotham hikayesi beni epey etkilemişti.

SEÇİM YOLUNDA BÜYÜK ETKİSİ OLDU

Seçim sürecinin geri kalan kısmında ve başkanlığı boyunca Obama'nın bütün sloganlarında, ekibinin ilk seçimi olan Gill Sans yerine daha sade, daha samimi duran Gotham fontu yer aldı.Gotham’ın sloganlardaki kullanım amacının altında, “değişim, umut, kalıcılık” mesajı yatıyordu. Saldırgan bir yapıya sahip olmayan Gotham ile artık daha samimi ve daha kapsayıcıydı. Bu sayede de seçim yolunda büyük etkisi olduğunu konuşuldu.