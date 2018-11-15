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Modern edebiyatın en sıra dışı buluşması: Orsinya Öyküleri

Orsinya Öyküleri, Ursula’nın kendi için kurguladığı bir Doğu Avrupa ülkesi olan Orsinya’da geçen ve yaklaşık sekiz yüz yıllık bir tarihten kesitler sunuyor…

Özel İçerik | 15.11.2018 - 17:47..
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orsinya öyküleri

1950’lerde fantastik öyküler ve romanlar yazmaya başlayan Ursula Kroeber Le Guin’in ilk bilim kurgu öyküsü, 1962’de yayımlandı. 1974’te kaleme aldığı “Mülksüzler”den sonra ise, zaman zaman bilim kurguya devam etse de, romanlarında yarı gerçekçi yarı fantastik temalar işledi.

Kitapları ve fikirleriyle hem okurlarına hem de yazarlara ilham veren Ursula, “Orsinya Öyküleri” ile de, “Amerikan Ulusal Kitap Ödülü Finalisti” olmuştu…

Orsinya Öyküleri - Ursula K. Le Guin

(Ursula K. Le Guin)

ORSİNYA ÖYKÜLERİ

Orsinya, ortaçağ kalelerinin, surlarla çevrili şehirlerin ve kadim tanrıların mesken tuttuğu, dağlara uzanan tren raylarının diyarı. Evet, Ursula, sekiz yüz yıl öncesinde bir Avrupa ülkesi olarak düşündüğü Orsinya’yı sadece kendisi için yaratmıştı. Mükemmel kelime işçiliğinin yanında, tarihten kesitler sunan Orsinya Öyküleri, modern edebiyatın en sıra dışı başkaldırı, şiddet ve aşk öykülerini de bir araya getiriyor.

Hayatın sert, düşlerin kırılgan ve bilinmedik güçlerin parçalamaya çalıştığı, halkın akıl bütünlüğünü yitirmemek için savaş verdiği Orsinya ve onun sıra dışı müthiş öyküleri, yine Ursula’nın sarsıcı etkisiyle muntazam bir buluşma içinde…

Orsinya Öyküleri - Ursula K. Le Guin

Orsinya Öyküleri

Ursula K. Le Guin

Çev.: Çiğdem Erkal

İthaki Yay.

S.: 224

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Damla Karakuş

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