Modern Edebiyatın trajedisi: Parçalanma

Chinua Achebe, Afrika Edebiyatı’nın en büyük isimlerinden biri. Gerçekçi bir anlatımla yazdığı ve çoğunlukla Batı’nın Afrika’yı kolonileştirmesi üzerine kaleme aldığı romanları, her ne kadar yerel bir hikaye anlatsa da yarattığı karakterler ve kurgularıyla evrensel meselelere değinmeyi başarıyor. Achebe, 2007’de, Man Booker Uluslararası Ödülü’nü kazandı. Parçalanma ise, yazarın ilk romanı ve bu roman hem yazarın hem de kıtanın başyapıtı olarak kabul görülüyor…

(Chinua Achebe)

PARÇALANMA

Parçalanma, klasik bir kahramanlık anlatısı ve bunun yanında da özgün bir roman. Hatta modern edebiyatın belki de en büyük trajedisi…

Okonkwo, ünlü bir yangın gibi tüm Batı Afrika’ya yayılmış, kendi döneminde yaşamış en büyük güreşçi ve savaşçıdır. Fakat bir gün istemeden bir kabile üyesini öldürür. İşte her şey o andan itibaren parçalanmaya başlar. Çünkü bu suç onun sürgüne dönmesine sebep olmuştur.

Yıllar sonra geri döndüğünde ise, köyünde misyonerleri ve sömürge iradecileri bulur. Hayatının kontrolünü tümden yitirmiştir. Sanki hızla yok oluyordur...

Parçalanma

Chinua Achebe

Çev.: Nazan Arıbaş Erbil

İthaki Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

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