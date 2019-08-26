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Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta 130 ile gelen otomobilin minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA | 26.08.2019 - 19:41..
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Ferhat Güngör (28) yönetimindeki yolcu minibüsü ihtiyaç molası için yol kenarında durdu.

Bu sırada Ahmet Rifaioğlu (34) yönetimindeki otomobil minibüse arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada, sürücüler ile Ercan (35), Çınar (2), Pınar (11), Sema Ayvatoğlu (39) ile Ali Şensoy (39), Gökçe Rifaioğlu (38), Mustafa Rifaioğlu (5), Halide Rifaioğlu ve Halide Arslan (68) yaralandı.

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökçe Rifaioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 2'sinin durumun da ağır olduğu belirtildi.

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

İBRE 130'U GÖSTERİYOR

Kazada hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 130'da takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

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