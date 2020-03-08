Moldova'da ilk kez koronavirüs tespit edildi

Moldova Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, İtalya'dan gelen bir Moldova vatandaşında yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

KARANTİNAYA ALINDI

48 yaşındaki kadın hastanın sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen açıklamada, ateş, ağır solunum yetmezliği, öksürük ve genel halsizlik şikayetleri nedeniyle havaalanından başkent Kişinev’de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ayrıca hastada diyabet, hipertansiyon rahatsızlıkları ve aşırı kilo problemi olduğu belirtildi.

TEDBİR İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILACAK

Moldova hükümetinin koronavirüsle ilgili tedbirleri görüşmek üzere bugün olağanüstü toplantı yapma kararı aldığı belirtildi.