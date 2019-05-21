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Moldovalı Maria Müslümanlığı seçti

Turist olarak geldiği Türkiye'de aşık olduğu Şanlıurfalı Fatih Özbek ile evlilik kararı alan Maria Piotr, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu; 'Meryem' ismini aldı.

AA | 21.05.2019 - 15:32..
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Moldova vatandaşı Maria Piotr, turistik amaçlı geldiği Antalya'da Şanlıurfalı Fatih Özbek ile tanıştı. Özbek ve Piotr çifti, kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Piotr, aynı süreçte Müslüman olmaya karar verdi.

CEYLANPINAR'DA MÜSLÜMAN OLDU

Nişanlısının ailesiyle tanışmak üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen Piotr, Ceylanpınar Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Moldovalı Maria Müslümanlığı seçti

"PAPAZ SON DİNİN İSLAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Müslüman olmadan önce dinleri araştırdığını belirten Piotr, "Bir arayış içerisindeydim. Farklı dinleri araştırıyordum. Bir gün bir papazın yanına gittim. Dinler hakkında sorular sordum. Papaz da bana son dinin İslam olduğu söyledi. Bu cevabı alınca İslam'ı araştırmaya başladım. Antalya'da da Fatih'le tanışıp evlenme kararı alınca, Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

Müslüman olan Maria Piotr'a, ilçe Müftüsü Hasari Altunova tarafından ihtida beratı takdim edildi.

Piotr'a, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Rusça yayınlanan kitaplar hediye edildi. Maria Piotr, Müslüman olduktan sonra ‘Meryem’ ismini aldı.

Moldovalı Maria Müslümanlığı seçti

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