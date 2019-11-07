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Moliere'in çok güldüren oyunu: Hastalık Hastası

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in Hastalık Hastası adlı oyunu, üç bölümden oluşan bir müzikli gülmecedir. Oyun, aynı zamanda yazarın son eseridir.

Özel İçerik | 07.11.2019 - 16:44..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Hastalık Hastası, ilk olarak Fransa'da 1643 yılında izleyiciyle buluştu.

Moliere'in adıyla özdeşleşen Hastalık Hastası; saf bir adamın, onu gelir kapısı olarak gören doktorunun yalanlarına kanarak kendini ölümcül bir hasta olarak görmesini anlatır.

ÖNEMİNİ KAYBETMEYEN OYUN

Geçen hafta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyiriciyle buluşan oyunu izlemek için önceden yerimi ayırttım.

Salondaki kalabalığı görünce oyunun, ne denli önemli olduğunu ve üzerinden çağlar geçmesine rağmen tiyatroseverler tarafından hala severek izlendiğini gördüm.

Moliere'in çok güldüren oyunu: Hastalık Hastası

3 PERDEDEN OLUŞUYOR

3 perdeden oluşan müzikal olan Hastalık Hastası'nın kahramanı Argan’ın, hastalıkları yüzünden gözü o kadar kararmıştır ki; öz kızını sevmediği bir adamla (doktor) evlendirmeye çalışmakta bir beis görmez.

Moliere'in çok güldüren oyunu: Hastalık Hastası VİDEO


ARGAN'IN TUTMAYAN HESAPLARI

Böylece Argan bir taşla iki kuş vurmuş olacak, hem sağlığı için harcadığı para cebinde kalacak hem de kızını zengin olma ihtimali çok yüksek olan bir doktorla evlendirecektir. Ama olaylar hiç de istediği gibi gelişmez…

Moliere'in çok güldüren oyunu: Hastalık Hastası

TEKRAR SAHNEDE

Bol güldürü içeren oyunu hala izlemediyseniz bu hafta tekrar sahnelenecek olan Hastalık Hastası için yerinizi şimdiden ayırttın.

Moliere'in çok güldüren oyunu: Hastalık Hastası

Ergül Tosun

[email protected]


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