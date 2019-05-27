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Mona Lisa'yı bile konuşturan Samsung'un yeni yapay zeka sistemi

Fotoğrafları konuşturabilen Samsung'un yeni yapay zeka sistemi ile tanışın.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 09:47..
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Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zekâ teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu şirketlerden biri de Güney Kore devi Samsung.

Moskova'da bulunan Samsung Yapay Zeka Merkezi ve Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, görüntüleri konuşturabiliyor.

Mona Lisa'yı bile konuşturan Samsung'un yeni yapay zeka sistemi

MONA LISA KONUŞTURULDU

Samsung mühendislerit tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi, Mona Lisa tablosunu bile konuşturabiliyor. Üstelik bu konuşmalardan bilgisayar ortamında videolar yaratan sistem, oldukça ürpertici görünüyor.

Bu yapay zeka sistemi, her ne kadar sanal gerçeklik uygulamalarında oldukça kullanışlı olsa da kimilerine göre ise sahte videolar üretebildiği için oldukça tehlikeli olabilir.

Mona Lisa'yı bile konuşturan Samsung'un yeni yapay zeka sistemi

Yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıldıkça ve yeni algoritmalar geliştirildikçe bu teknoloji ileride bizi daha da şaşırtacak gibi görünüyor.  Samsung mühendisleri, bu yeni yapay zeka sistemini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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