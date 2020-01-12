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Monaco, Islam Slimani'yi gönderiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen Slimani, bu sezon Monaco'da huzuru bulmuştu. İlk aylardaki mutluluk sonrası Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 18:16..
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Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, bu sezon başında gittiği Monaco'da da bir süre bulduğu huzuru kaybetti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Leonardo Jardim'in 28 Aralık 2019'da teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından kadrodaki yerini kaybeden Islam Slimani, yeni teknik direktör Roberto Moreno tarafından as takım planları içerisine alınmadı.

Tek forvet tercih eden Moreno, Wissem Ben Yedder ve Stevan Jovetic'i öncelikli olarak düşündüğü, bu nedenle Slimani'ye ayrılması yönünde tavsiye verdi.

Monaco, Islam Slimani'yi gönderiyor

ASTON VİLLA TALİP OLDU

Bu karar, temsilciliğini yürüten Federico Pastarello'ya da iletildi.

AS Monaco, Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshedeceğini Leicester City'e iletti. Bunun üzerine Pastarello, Slimani için özellikle Premier Lig'de kulüp aramaya başladı.

Aston Villa, kendisine kulüp arayan Islam Slimani'ye talip oldu. Monaco, Leicester ve Aston Villa kulüpleri arasında görüşmelerin devam ettiği, önümüzdeki günlerde transferin resmileşeceği vurgulandı.

Monaco, Islam Slimani'yi gönderiyor

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