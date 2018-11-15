Monica Lewinsky: Hillary'den yüz yüze özür dileyeceğim

Bill Clinton, ilişkiyi önce inkar etmiş ardından o dönem 22 yaşında olan Lewinsky ile "uygunsuz fiziksel temasa" girdiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Beyaz Saray'da 1995-96 yıllarında staj yapan Lewinsky, skandalla ilgili A&E kanalında bu Pazar başlayacak belgeselin yayınlanmasından önce Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazısında "Skandaldan sonra 3 Mart 1999'da Barbara Walters ile yaptığım röportajdaki sözlerim Chelsea (Clinton'ların kızı) ve Bayan Clinton'a doğrudan bir özür açıklamasıydı. Bugün Hillary Clinton ile karşılaşırsam, ona samimi şekilden ne kadar üzgün olduğumu söylemek isterim" dedi.