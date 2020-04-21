Monokl nedir

Dilimize Fransızcadan girmiş olan monokl, kaş altına sıkıştırılıp kullanılan, genellikle çerçevesiz lens türüdür.

Mono (tek) ve occulaire (mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilmiş bu tekli göz aparatı, çift lensi gözlük kullanımının yaygın olmadığı zamanlarda sıklıkla kullanılmıştır.

YAYGIN KULLANIMI 18. YÜZYILDA BAŞLAR

Bildiğimiz şekliyle gözlük, ilk kez 15. yüzyılın başında İngiltere’de üretilmeye başlanmıştır. Kısa sürede Avrupa’da yayılmaya başlayan bu görme aparatı, sadece yakının net görülmesi amacıyla kullanılmıştır. 15. ve 16. yüzyıl boyunca gittikçe yaygınlaşan gözlüğe olan talebin artmasıyla birlikte, tasarım bakımından da farklılıklar meydana gelmiştir.

Oldukça kalın merceğe ve fazla ağırlığa sahip olan gözlüğe, 1700’li yıllarda bir alternatif olarak ortaya çıkan monokl, 1900’lü yılların başından itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

STATÜ GÖSTERGESİDİR

Özellikle aristokratlar tarafından, bir statü sembolü olarak monokl biçimi tercih edildi. Tek mercek olması ve çerçevesiz yapısı ağırlık ve estetik biçim olarak standart gözlük biçiminden ayrılmasını sağladı.

Ancak kaş ve göz arasına sıkıştırılarak kullanılması gereken monokl, yüzdeki kasları fazlaca yorduğu için, hafif tasarımlı gözlük saplarının da ortaya çıkmasıyla birlikte, yerini tarihteki tozlu sayfalara bıraktı.