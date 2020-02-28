Montaigne’den insanı anlatan 12 alıntı

16. yüzyıl denem yazarı Montaigne. Ailesinin disiplini sayesinde Alman bir eğitmen tarafından eğitilen yazar, eğitimi süresince Yunan ve Latin Edebiyatı ve diline bir hakimiyet kazandı. Bir dönem Belediye Başkanlığı dahi yapan yazar, ailesinden kalan büyük malikanesinde kitapları ve yazılarıyla yaşadı. Çalışmalarının sonucunda ortaya “Denemeler” eseri çıktı.

Başta insan sevgisi olmak üzere iyimserlik, özgürlük, dayanışma gibi konuları ele alan Montaigne, 427 yıl önce bugün hayata veda etti. Deneme türünün yaratıcısı kabul görmüştü; onu “Denemeler” eserinden insana dair 12 özel alıntı ile anıyoruz…

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Montaigne'nin doğum günü anısına yeniden...

İyi ki doğdun Montaigne!

- Kendini olduğundan az göstermek, tevazu değil budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır.

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- Kendine sadık olmayan insanın başkasına da sadık olmaması anlaşılır bir şeydir.

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- Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her yerdeolmak hiçbir yerde olmamaktır.

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- İçinize dikkatle bakarsanız kendinizi iki defa aynı haldebulamazsınız.

- Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır.

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- Herkesin en güvenilir tanığı kendidir.

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- Oysa her birimiz, içimiz korku ve ateş dolu olsa bile dışarıya iyi görünebiliriz.

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- Bütün zevkler arasında başkasının onayıyla gelen zevkten daha tehlikelisi yoktur ve her şeyi bırakıp ondan kaçmak gerekir.





- Tanınacak, tanınınca da daha fazla hatırı sayılacak diye iyi insan olan, insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir.

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- Zenginlik bize ne iyilik eder, ne kötülük. Her ikisi için de malzeme verir bize. Ondan daha güçlü olan ruhumuz bu malzemeyi dilediği gibi evirir, çevirir ve kullanır; mutlu ya da mutsuz oluşunun tek nedeni ve sorumlusu kendisidir.

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- Cimriliği yaratan yoksulluk değil daha çok zenginliktir.

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Yaşamamızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz.

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Damla Karakuş

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