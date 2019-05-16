Moody's: ABD ile ilişkiler düzelirse Türkiye'nin notu yükselir

Moody's Investors Service, 3'ncü Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi'ni bugün Londra'da gerçekleştirdi.

Zirvede, Moodys'in bölge uzmanları gelişmekte olan piyasalardaki ihraçların ve Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerin kredi hikayelerinin arkalarındaki unsurlar ele alındı.

Zirvede Türkiye ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türkiye'nin kredi profili, siyasi belirsizlik ve dış kırılganlığa karşı ekonominin güçlü taraflarını dengeliyor. Türk ekonomisinin güçlü tarafları genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranları.

DIŞ KIRILGANLIK KREDİ PROFİLİNİ ZAYIFLATTI

Kurumların gücünün aşınması ve yükselen dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı.





Jeopolitik gerilimlerin yinelenmesi ve yanlış politika adımlarının geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanmasına yol açmaları potansiyeli var.

NOT ARTIRIMI MUHTEMEL DEĞİL

Not görünümünün pozitife dönmesi veya bir not artırımı muhtemel değil, ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonomik reformlar uygulanır ise görünüm 'durağan' hale gelebilir.

GERİLİMİN DÜŞMESİ KREDİ NOTU İÇİN POZİTİF OLUR

Dış finansman desteği ve ABD ile gerilimin düşmesi kredi notu için pozitif olur. Eğer Türk yetkililer dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyemezler ise Türkiye'nin kredi notu düşürülür."