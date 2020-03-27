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Moody's: Petrol fiyatları 2020'de düşük kalacak

Moody'sin açıklamasında, bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamamasının fiyatlarda aşırı dalgalanmaya neden olduğu vurgulandı.

AA | 27.03.2020 - 09:38..
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, petrol ve doğal gaz fiyatlarının bu yıl düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde koronavirus kaynaklı ekonomik zararın yılın ikinci çeyreğinde süreceğinin tahmin edildiği belirtilirken, ekonomik temellerin yılın ikinci yarısında düzelmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

FİYATLARDAKİ AŞIRI DALGALANMA

Dünya genelinde petrol ürünleri talebinin sert düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamamasının fiyatlarda aşırı dalgalanmaya neden olduğu vurgulandı.

Moody's: Petrol fiyatları 2020'de düşük kalacak

2020 BOYUNCA DÜŞÜK KALACAK

Petrol fiyatlarının 2020 boyunca düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, arzın azalmaya başlamasıyla petrol piyasasının yeniden kendini dengeleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada, talepteki toparlanmayla ilgili belirsizliklerin devam ettiğinin altı çizilerek, petrol fiyatlarının 2021'de zayıf kalmasının da olası olduğu bildirildi.

PETROLDE SON DURUM

Moody's, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 35-40 dolar bandında, gelecek yıl ise 45-50 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor.

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