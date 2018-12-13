Moody's'ten Türkiye'ye negatif not

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhindeki tavırları sürüyor.

Moody's Investors Service yüksek Dövizvolatilitesi, sıkı finansal koşullar ve politikanın yönüne dair sınırlı netliğin Türk şirketlerine ilişkin negatif görünümünde kilit unsurlar olduğu belirtildi.

NEGATİF RAPOR

Söz konusu unsurların etkisinin Moody's'in 2019'daki ekonomik daralma beklentisiyle şiddetlendiği ifade edildi.

Moody's bugün bu bölgelere ilişkin yayınlandığı yıllık şirket görünümü raporunda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) şirketleri için görünümün ise durağan olduğunu ifade etti.

2019'DA SÜRECEK

Moody's'in açıkladığı verilerde Türkiye'nin 12 ila 18 ay arasında negatif görünümde devam edeceği belirtildi.

Moody's Başkan Yardımcısı Rehan Akbar, "Türkiye, Güney Afrika ve GCC şirketlerinin görünümleri, geçen seneye göre aynı kalırken, farklılaşan bölgesel eğilimler 2019'da devam edecek" dedi. Moody's Türk şirketleri için negatif görünüme dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olmasını gerekçe gösterdi.