Mor ekmek Malatya'da üretiliyor

İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına, Malatya’da başladı.

İLK KEZ MALATYA'DA ÜRETİLDİ

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeğin Türkiye’de ilk kez Malatya'da kendi fırınlarında üretimini yaptıklarını söyleyen fırın şirketinin yönetim kurulu başkanı Bahadır Yılmaz, “Malatyalı profesörümüz İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için uzmanlar tarafından fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır.” dedi.

OLUMLU TEPKİLER GELİYOR

Mor ekmeği önce kendi tükettiklerini de anlatan Yılmaz, "Mor ekmeği ürettik. Öncelikle kendimiz tükettik. Faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik. Olumlu tepkiler gördük. Piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada mor ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şu an için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına göndermeye başladık.” ifadelerini kullandı.

12 YILDA ORTAYA ÇIKTI

Mor ekmek ve ürünlerin Mormiks’ten yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Ürünlerimiz tamamen Mormiks’ten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya’da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye’de Mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir." diye konuştu.

SAHTESİ PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Ekmeği yapan usta Abdulvap Çatkın ise Mormiks'in boyalı ekmeklerinin piyasaya çıkmaya başladığını belirterek, uyarılarda bulundu. Mormiks’in gerçek olup olmadığını anlamak için limon sıkarak yapılacak testin yeterli olduğunu anlatan Çatkın, “Malatya’da sadece iki firma tarafından üretiliyor. Mormiks’in boyalıları da piyasada çıkmaya başladı. Mormiks'in testi ise limon sıkılarak anlaşılır. Limon sıkılınca, gerçeği renk değiştirir. Sahtesinin ise rengi değişmez." dedi.