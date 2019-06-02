'Mor Yayla'da sarı çiçekler açtı

Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan ve her yıl nisan ayında mavi yıldız çiçekleri açan Kadıralak Yaylası, bu kez sarı renge büründü.

Doğal güzellikleriyle büyüleyen yaylanın son hali ise herkesi şaşırttı.

İMAR BARIŞI SONRASI BİRÇOK EV İNŞA EDİLDİ

8 Haziran 2018 yılında tüm Türkiye genelinde başlayan İmar Barışı başvuruları, o tarihten itibaren birçok bölgeyi de etkiledi. Bunların başında ise yaylalar geldi. Yaylalara birçok kaçak yapılar inşa edildi.

İmar Barışı sonrasında Kadıralak Yaylası'nda da birçok evin inşa edildiği ve eski halinden de eser kalmadığı görüldü.

BU SENE GEÇ AÇTI

Her yıl Nisan ayında açan ‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ve Kadıralak Yaylası’nı adeta mor renge bürüyen mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede sert geçmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aksine geç açtı.

ÇİÇEKLERİN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerine kendini hayran bırakarak gelen misafirlerine renk cümbüşü yaşatan mavi yıldız çiçekleri bu yıl ömrü kısa sürede tamamladı.

2 haftalık bir süre içerisinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kadıralak Yaylası ziyaretçilerin fotoğraf çekilmek için üzerlerine basarak çiğnedikleri çiçeklerin kaybolmasıyla sessizliğe büründü.

Yörede “Mor Yayla” olarak bilinmesine rağmen şimdilerde açan sarı çiçeklerle birlikte adını “Sarı Yayla” olarak değiştiren Kadıralak ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor.

TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLECEK

’Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ince uzun yapraklı ’mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti.

Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren ’Mavi yıldız’ çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

(Kadıralak Yaylası'nın son hali)