Almanya'da yayın yapan Zeit haber portalına verdiği röportajda eski Devlet Başkanı Evo Morales, "Dördüncü kez aday olmam hataydı ancak buna halk karar vermişti ve ben de anayasa çerçevesinde adaylık teklifini kabul ettim." dedi.

"ADAY OLMAMALIYDIM"

Morales, politik hayatını sürdüreceğini belirterek, "Gelecekte aday olabilirim. Halkın bana sunduğu adaylık teklifini kabul etmemeliydim ama seçimi de ilk turda kazandık." diye konuştu.

"BOLİVYA'YI ATEŞE VERDİLER"

Morales, "darbe" olarak nitelediği sürece Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) katıldığına dikkati çekerek, "Seçimlerde bir usulsüzlük olmadı. Amerikan Devletleri Örgütü, hazırladığı raporla Bolivya'yı ateşe verdi." ifadelerini kullandı.

OAS Büyükelçisinin kendisine ülkeden çıkması için yardım teklif ettiğini söyleyen Morales, "Ona güvenmedim çünkü beni doğrudan Guantanamo'ya götürmek istiyordu." dedi.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ NASIL YAŞANDI

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Morales, 20 Ekim 2019'da düzenlenen genel seçimlerde tekrar aday olmak için 2016'da referanduma gitmiş ve sandıktan yüzde 51 "hayır" oyunun çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin, "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesi üzerine seçimlerde aday olmuştu.

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.