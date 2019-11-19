Morales: İç savaştan korkuyorum, artık kargaşa bitmeli

Morales, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği röportajda, Bolivya'da destekçilerinin, şiddeti önlemek için geçiş hükümeti ile ulusal bir diyalog içine girmelerini istediğini söyledi.

"ARABULUCULARLA DİYALOG KURULMALI"

Kendisinin ulusal diyaloğa katılımının, Bolivya'yı yatıştırmak için gerekli olduğunu dile getiren eski Devlet Başkanı Morales, "En büyük dileğim, arabulucularla bir diyalog kurulmasıdır." dedi.

Morales, Bolivya'daki siyasi krize son verilmesi için İspanya ve Avrupa Birliği tarafından yapılacak arabuluculuğu memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

"ÇATIŞMALARA SON VERİLMELİ"

20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan ve 23 kişinin öldüğü şiddet dalgasına yol açan siyasi karışıklığın ülkeyi iç savaşa sokmasından çok korktuğunu ifade eden Morales, ülkenin her kesiminden halktan çatışmalara son vermelerini istediğini belirtti.

"ÇETELER SOKAKLARDA TERÖR ESTİRİYOR"

Ülkede kendisine yönelik şiddet olaylarının yaşandığı protestoları sürdürmeleri için bazı inşaat işçilerine maaşlarının yaklaşık iki katı kadar ödeme yapıldığını ileri süren Morales, bazı üniversitelerdeki profesörlerin de öğrencilerini gün boyu yolları kapatmaya çağırdıklarını söyledi.

Morales, ayrıca, örgütlü paramiliterlerin ve ücretli çete üyeleri ile uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini ilk elden bildiğini kaydetti.