Morg yapılan sebze halinde cenaze bekletme 159 euro

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın ardından morg yetersizliği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Paris Valiliği tarafından el konulan Avrupa'nın en büyük toptancı hali Paris Rungis, morga dönüştürülmüştü.

Morgda bekletilen koronavirüsten ölenlerin cenazeleri için ailelerden ücret istenmesine çeşitli kesimlerden tepki geldi.

BİR HAFTA CENAZE BEKLETME BEDELİ 159 EURO

Fransız basınında yer alan haberlere göre, morga dönüştürülen bir depoya konulan cenazeler için ailelerden 6 gün karşılığında 159, her ek gün için 35 ve 1 saat süreyle cenazeyi görebilmek için de 55 euro ücret isteniyor.

FRANSIZ BAKAN: NORMAL DEĞİL

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bu ücretlerin ailelerden talep edilmesinin "normal" olmadığını belirterek, uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti.

"TİKSİNTİ DUYUYORUM"

Pazarın Başkanı Stephane Layani, yaptığı açıklamada, bu uygulamaya tepki göstererek, "Çok kızgınım ve tiksinti duyuyorum." ifadesini kullandı.

Morga dönüştürülen deponun herhangi bir ücret alınmadan tahsis edildiğini ifade eden Layani, "Koronavirüs krizinden faydalanıp gözü yaşlı ailelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor." dedi.

"ÜCRETLERİ DEVLET ÜSTLENMELİ"

Fransa Cenaze Şirketleri Başkanı Sandrine Thiefine de pazardaki morga kaldırılan cenazeler için ailelerden ücret alınmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Ailelerin buna sert şekilde tepki gösterdiğinin altını çizen Thiefine, bu ücretleri devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu morgun yönetiminin özel bir şirkete verildiği belirtildi.