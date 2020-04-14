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ABD'de morglarda yer kalmadı

ABD'de hastane morglarında yer kalmayınca, cesetler sağlık çalışanlarının dinlenme odalarında bekletilmeye başlandı.

Haber Merkezi |
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ABD'de morglarda yer kalmadı

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkede sağlık kuruluşlarında, hastalara müdahalede ekipman ve sağlık çalışanlarının yeterli olmamasının yanında, hayatını kaybedenlerin çokluğu da bazı aksaklıklara neden oluyor.

MORGLARDA YER KALMADI

Vaka sayısının yarım milyonu geçtiği ülkede, hastanelerde tedavi gören hastalar için yatak yetersizliği yaşanırken, 20 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesiyle de morglarda yer kalmadı.

CNN International'ın haberine göre, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi de onlardan biri.

ABD'de morglarda yer kalmadı

ÇALIŞANLARIN ODALARI MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hastene morgunda yer kalmadığı için, hastane yönetimi çareyi, sağlık çalışanlarının uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaları morga dönüştürmekte buldu.

ABD'de morglarda yer kalmadı

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