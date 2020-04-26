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Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle yurda döndü.

AA |
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Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor.

SENEGEL VE MORİTANYA'DAKİ TÜRKLER iSTANBUL'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için Türk Hava Yolları (THY) tarafından gönderilen uçak, Senagal ve Moritanya'dan 166 Türk vatandaşını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Yurda dönen vatandaşlar, havalimanındaki kontrollerin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmek üzere otobüslerle Düzce'ye hareket etti.

Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi

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