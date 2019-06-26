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Moskova'da hemşire hasta çocuğu yatağa bağladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hemşire, hasta çocuğu yaramazlık yapmasın diye yatağa bağlayarak azarladı.

İHA | 26.06.2019 - 10:44..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Morozovskaya Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören bir çocuk, canı sıkıldığı için hastanede arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

Hastane koridorlarında koşan çocuktan rahatsız olan bir hemşire, çocuğu yakaladı. Hemşire, kolundan tuttuğu çocuğu hasta çocukların tedavi gördüğü odaya götürdü. Çocuğu yatağına yatıran hemşire, eline aldığı bir sargı beziyle çocuğu kolundan yatağa bağladı.

Moskova'da hemşire hasta çocuğu yatağa bağladı VİDEO

Bu sırada çocuk, "Yapma, yapma" diyerek adeta yalvardı. Hemşire ise çocuğu yatağa bağlamaktan vazgeçmedi. Olay sırasında hastanede bulunan bir kadın, telefonuyla yaşananları görüntüledi. Kadın, kaydettiği görüntüleri hemen sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler kısa sürede Rusya’da infial oluşturdu. Rusya Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hastane yönetimi ise şiddet uyguladığı iddia edilen hemşireden savunma istendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Aileler ise görüntüleri paylaşarak, hastane şartlarının artık modern hale dönüştürülmesini talep etti.

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