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Moskova'da hırsız, saç kurutma makinesiyle soygun yaptı

Odintsovo şehrinde bir hırsız, saç kurutma makinesini kırmızı poşete sararak silah süsü verip 24 bin ruble çaldı.

DHA | 28.12.2018 - 13:23..
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Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun elinde taşıdığı kırmızı bir poşetle sakince iş yerine girdiği görülüyor.

Moskova'da hırsız, saç kurutma makinesiyle soygun yaptı VİDEO

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ SİLAH OLARAK GÖSTERDİ

Kadın görevli ile aralarında kısa bir konuşma geçtikten sonra soyguncu, sırt çantasını ofiste bulunan sandalyenin üzerine koyup, elinde taşıdığı kırmızı poşetteki saç kurutma makinesini kadına bir silahmış gibi doğrultup, kadından bir miktar para çalıyor.

Moskova'da hırsız, saç kurutma makinesiyle soygun yaptı

24 BİN RUBLE ÇALINDI

Ardından soyguncu, parayı sırt çantasına koyup, iş yerinden çıkıyor. Yetkililer, soyguncunun 24 bin Ruble çaldığını; zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

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