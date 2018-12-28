Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun elinde taşıdığı kırmızı bir poşetle sakince iş yerine girdiği görülüyor.
Moskova'da hırsız, saç kurutma makinesiyle soygun yaptı VİDEO
SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ SİLAH OLARAK GÖSTERDİ
Kadın görevli ile aralarında kısa bir konuşma geçtikten sonra soyguncu, sırt çantasını ofiste bulunan sandalyenin üzerine koyup, elinde taşıdığı kırmızı poşetteki saç kurutma makinesini kadına bir silahmış gibi doğrultup, kadından bir miktar para çalıyor.
24 BİN RUBLE ÇALINDI
Ardından soyguncu, parayı sırt çantasına koyup, iş yerinden çıkıyor. Yetkililer, soyguncunun 24 bin Ruble çaldığını; zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.