Moskova'da hırsız, saç kurutma makinesiyle soygun yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Piyangodan kazanılan para haram mı" sorusuna "Haram, bununla yapılan iyilikten de sevap beklenmez" karşılığını verdi.

İstanbul Tarlabaşı'ndaki CHP'li Şişli Belediyesi'nin yardım yaptığı trans kadın sığınağında, Suriyeli ve Iraklı trans kadınlar da kalıyor.

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Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre, polislerin POLSAN'a üye olması zorunlu hale getirildi. Bu sayede POLSAN'ın mali yapısı daha güçlü olacak ve polislerin emekli ikramiyesi de iki katına çıkacak.