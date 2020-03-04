Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den Asya'ya yayılan koronavirüs, İtalya'dan da Avrupa'ya yayılıyor.

Dünya genelinde her geçen saat ölümler ve vaka sayıları artarken, başka ülkelerden de koronavirüs tespit edildiği haberleri geliyor.

Koronavirüs son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

UÇAKTA BULUNANLAR KARANTİNA ALINDI

Kendi sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edilen ilk başkent sakininin yakın çevresindeki kişilerin ve aynı uçakta bulunanların hastanede ve karantinada olduklarını ifade etti.

Açıklamada, “Bulaşma şüphesinin oluştuğu tarihten (29 Şubat) itibaren bir gün içinde bu kişinin temasta olduğu akrabaları, arkadaşları, tanıdıkları ve aynı uçakta bulunan yolcular olmak üzere tüm çevresi tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

HASTA İLE ETKİLEŞİME GİRENLER KARANTİNA ALTINA ALINDI

Hasta kişinin 6 akrabasının ve 5 tanıdığının hastanede gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunanlardan ise 13 kişinin hastaneye yatırıldığı, ayrıca 83 kişinin de karantina altına alındığı kaydedildi.

Sobyanin açıklamasında ayrıca Moskova’daki yetkili makamların virüsün kentte yayılmasına izin vermemek için yoğun önlem aldıklarını belirtti.