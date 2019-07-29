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Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Bu yıl 453'üncüsü düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları, yerli ve yabancı binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

AA | 29.07.2019 - 00:18..
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Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından Bosna Hersek'in güneyinde 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, 29 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

KATEGORİYE AYRILDI

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Lorens Listo 13. kez birinci olma başarısını gösterdi. Aynı kategoride Stefan Jeftic ikinciliği, Mustafa Saric ise üçüncülüğü elde etti.

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Listo, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, bugün yarışlara son kez katıldığını ancak atlayışlardan asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 7. kez birinci oldu. Bu kategoride Kenan Maslesa ikinci, Admir Delic de üçüncü sırada yer aldı.

Kazic, yağmurlu havada gerçekleşen atlayışların kendisini biraz zorladığını aktararak, "Buna rağmen başardım. Mutlu ve gururluyum." dedi.

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları VİDEO

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Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

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