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Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Bir AVM otoparkında aracın motor kısmına giren yavru kedi araç sürücüsünü epey uğraştırdı

İHA | 03.09.2019 - 22:59..
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Zonguldak’ta akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi önünde yavru kedi park halindeki aracın motor kısmına girdi.

Kedinin zarar görmemesi için güvenlik görevlileri araç sürücüsünü bularak olayı haber verdi.

Alışveriş merkezi çalışanları ve araç sürücüsü dakikalarca yavru kediyi çıkarmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Ardından yavru kedi araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı.

ÇIKARILDI, KORKUNCA YENİDEN ARACA GİRDİ

Alışveriş merkezi çalışanları kediye müdahale etmek istemesi üzerine kedi korkarak tekrar araca geri girdi. Uzun süren kovalamacının ardından yavru kedi tekrar araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı.

Alışveriş merkezi güvenlikleri kediyi son bir hamleyle yakalayarak kurtardı. Alışveriş merkezi çalışanlarının hareketi vatandaşlardan takdir topladı.

Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

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