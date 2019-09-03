Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

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Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip iki katlı binayı ateşe verdi.