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Motorin ve benzin fiyatına zam

EPGİS, gece yarısından geçerli olmak üzere Motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

AA | 20.03.2020 - 18:33..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.

MOTORİNE 11 BENZİNE 4 KURUŞ ZAM

EPGİS'den alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Motorin ve benzin fiyatına zam

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