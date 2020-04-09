Motorin ve benzine bir indirim daha

Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen indirim geldi.

MOTORİN 9 KURUŞ, BENZİN 13 KURUŞ

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş, benzin grubunda 13 kuruş fiyat indirimi beklendiği bildirildi.

İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.