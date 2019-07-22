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Motorinde 13 kuruşluk indirim

Motorinde bu gece yarısından itibaren 13 kuruş indirim yapılacak.

AA | 22.07.2019 - 18:06..
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.

POMPA FİYATLARINA 13 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK

İndirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Motorinde 13 kuruşluk indirim

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