Motorinde 8 kuruşluk indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olacak 8 kuruşluk indirimin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacağını açıkladı.
Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE POMPA FİYATLARI
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,52 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.