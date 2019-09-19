Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.

POMPAYA YANSIYAMACAK

Ancak açıklamada, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirildi.

KENTLERE GÖRE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER

Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,47 liradan, Ankara'da 6,56 ve İzmir'de de 6,58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.