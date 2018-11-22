Motorine 13 kuruş indirim

Yakın zamana kadar aralarında hatırı sayılır bir fiyat farkı bulunan motorin ve benzin arasındaki fiyat farkı azaldı. Benzinin ardından motorine de indirim geldi.

13-14 KURUŞ İNDİRİM

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi. Motorinde, gece yarısından itibaren litrede 13-14 kuruş indirim söz konusu olacak.

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

İLLERDE MOTORİN FİYATLARI

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,37 liradan 6,24 liraya, İzmir'de 6,41 liradan 6,29 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İLK İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Söz konusu indirimle Eşel Mobil sisteminin devreye girmesinden bu yana motorinin litre fiyatında ilk kez indirim gerçekleşmiş oldu.