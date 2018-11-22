taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2898
Euro
6.0435
Altın
1227.36
Borsa
92628.8
Gram Altın
208.636

Motorine 13 kuruş indirim

Motorine 13 kuruş indirim yapıldı. İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

Motorine 13 kuruş indirim

Yakın zamana kadar aralarında hatırı sayılır bir fiyat farkı bulunan motorin ve benzin arasındaki fiyat farkı azaldı. Benzinin ardından motorine de indirim geldi.

13-14 KURUŞ İNDİRİM

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi. Motorinde, gece yarısından itibaren litrede 13-14 kuruş indirim söz konusu olacak.

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

İLLERDE MOTORİN FİYATLARI

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,37 liradan 6,24 liraya, İzmir'de 6,41 liradan 6,29 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İLK İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Söz konusu indirimle Eşel Mobil sisteminin devreye girmesinden bu yana motorinin litre fiyatında ilk kez indirim gerçekleşmiş oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

235
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

139
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

906
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

471
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir