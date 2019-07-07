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Motorine 15 kuruş indirim

Yarın gece yarısı motorine 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 10:25..
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Dolar kurunun düşmesiyle, benzin fiyatları da düşmeye başladı.

Benzinin litre fiyatında 12 kuruşluk indirimin ardından motorine de yarın gece yarısı 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

DOLARIN GERİLEMESİYLE BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak.

Bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.

Motorine 15 kuruş indirim

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