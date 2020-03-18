Motorine 27 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Benzinin tonu 289 dolardan 243 dolara indi. Motorinin tonu da 342 dolardan 309 dolara düştü

Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra akaryakıtta yeni bir indirim daha var.

Bu kez motorin fiyatında indirime gidilecek.

27 KURUŞ İNDİRİM

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinin litre fiyatı, 27 kuruş düşecek. İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a; İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e; İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşecek.

BENZİNDEN YİNE PAHALI

Ancak indirime rağmen motorin fiyatı, benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul'da 5.35, İzmir'de 5.45, Ankara'da 5.44 liradan satılıyor.



