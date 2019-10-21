Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

1 Trump'tan ateşkes açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusuna ilişkin "Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor. Kürtlere sizi 400 yıl koruyacağız diye söz vermedik" dedi.

2 Motorine zam geldi Motorine 9 kuruş zam yapıldı. Pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak

3 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

4 Motor tutkusu olan aile Konya Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor.

5 Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın dinleme süresinin bittiğini ve Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

6 Kudüs Şairi Nuri Pakdil'in hayatı Türk Edebiyatı’nda Kudüs Şairi olarak özel bir yer edinen Yedi Güzel Adam’dan biri Nuri Pakdil’in hayat hikâyesidir…