Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 25 davulcu, yaya ve motorize ekipler halinde görev yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ve maskelerini takan davulcular, Ramazan manilerinde vatandaşlara sosyal mesajlar veriyor.

"UZAK MAHALLELERE MOTOR İLE ULAŞILIYOR"

Motorize ekipte bulunan davulculardan Ali Can Ula (21), 6 yıldır ramazan ayında davulculuk yaptığını belirtti.

Uzak mahallelere hızlı bir şekilde ulaşmak için "motorize" ekipler olarak görev yaptıklarını belirten Ula, "Kısa mesafedeki yerlere de arkadaşlarımız yaya olarak ulaşıyor." dedi.

Motorize Ramazan davulcularından sosyal mesafe mesajı ViDEO

"ELLER ÇOK YIKANACAK"

Manilerinde sosyal mesaj veren Ula, "Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşırılacak, sarılmak öpüşmek yok, sadece uzaktan bakılacak." manileriyle oruç tutan vatandaşları sahura kaldırıyor.

"KORONAVİRÜSÜN GEÇMESİNİ DİLİYORUZ"

Kısa zamanda eski günlere dönmeyi dileyen Ula, "Bu mübarek günlerde inşallah koronavirüsün geçmesini diliyoruz. Mutlu, huzurlu günlere erişmek istiyoruz. Eskisi gibi sokakların dolup taştığı cıvıl cıvıl ramazanlara, sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Allah tez zamanda o günlere bizleri ulaştırsın." dedi.