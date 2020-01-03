Günün her saati cadde ve sokaklarda gördüğümüz motorlu kurye ve yemek paketi servisçileri, verilen adrese ulaşma çabasıyla adeta zamanla yarışıyor.

Çoğu zaman kendilerinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorlu kuryelerle, yemek paketi taşıyanlar mecbur kaldıkları için kural ihlali yaptıklarını söylüyorlar. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise, yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini söyledi.

"İSTER İSTEMEZ TRAFİK AKIŞINDA MAKAS ATTIĞIMIZ OLUYOR"

İstanbul'da motorlu kuryelik yapan Cihan Yüzügüllü, sistemin yaşattığı mecburiyetten dolayı kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. Yüzügüllü, "Verilen paketlerde yoğunluk olduğu zaman ister istemez trafik akışında makas attığımız oluyor. Emniyet şeridine de girip çıktığımız oluyor. Ama bir otomobil kadar emniyet şeridini ihlal etmiyoruz. Ya da trafiği tehlikeye atmıyoruz. Biz kendimizi kurtarabilecek şekilde hareketlerde bulunabiliyoruz ama trafikteki araçlar bizi fark etmeden, sinyalini vermeden direkt sola ve sağa dönüyor. Sabah aynı ofiste çalıştığım arkadaşım kendi şeridinde giderken, bir araba birden önüne kırmış. Düştü ve hastaneden yeni geldi. Tek yapılması gereken trafikteki araçların, motosikletlere biraz daha duyarlı olması" şeklinde konuştu.

Motorlu kuryelerin tehlikeli yolculuğu ViDEO

"YAŞADIĞIMIZ KAZALAR OLDU, MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hasan Ceylan da motorlu kurye çalışanı. 19 yıldır bu işi yapıyor. Bir paket içindeki telefonu, 25 dakika içinde sahibine teslim etmesi gerektiği, çalıştığı şirket tarafından kendisine bildirildi. Ceylan, Altunizade'den Mecidiyeköy'e hareket etmeden önce mesleğinin zorluklarını anlattı. Ceylan, amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek "Telefonun teslimi için 1.5 saat vakit vardı. Şu an 25 dakika vakti kaldı. Onu yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu. Bizim de yaşadığımız ufak kazalar oldu ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE TEHLİKELİ MESLEK SINIFINA ALINSIN"

Motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini ifade eden Mustafa Özdemir, şöyle devam etti:

"Motosikletli kuryelik bu işten ekmek parası kazananların yaptığı bir meslek. 30 yıldır bu sektör var. Devlet nezdinde ilerlemiş bir tarafı yok. Biz bununla ilgili Çalışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir an önce tehlikeli meslek sınıfına alınsın. Gerekli şartlar düzeltilsin. Biz motosikletli kuryeler için mesleki yeterlilik belgesi çıkardık. Şu an bu belgenin bir hükmü yok. Tehlikeli meslek sınıfına girdiği zaman bu belge mecbur kılınıyor. Bir motosikletli, İstanbul şartlarında kurallara uyarsa ölür. Çünkü bugün motosikletlilere uygulanan hız sınırı 80, 100 arasında. Benim yanımdan hafriyat kamyonu 120 km hızla geçiyor. Rüzgarı beni savuruyor. Ben kendimi korumak için emniyet şeridine kaçıyorum. İşlerine geldiğinde 'sen araç değilsin emniyet şeridine geç' , işlerine gelmediği zaman 'motorlar niye emniyet şeridinde gidiyor?' diyorlar. İnsanların burada temel önceliği aciliyet falan değil, emniyette giderken bizim temel önceliğimiz kendi canımızı korumak. Sıkışık trafikte araçların arasında gitmek daha tehlikeli. Ben emniyetli gitmek için oradan gidiyorum. Trafikte en duyarlı sürücüler motosiklet sürücüleridir."

KAZA YAPAN MOTORLU KURYE ÇALIŞANI DEĞNEK YARDIMIYLA YÜRÜYOR

Motorlu kuryelik yapan Çetin Göksu, 1 Nisan günü bir başka aracın ters yöne girmesi nedeniyle kaza yaptı. Göksu, o günden beri koltuk değnekleriyle yürüyor ve çalışamıyor. "9 ay oldu, 6 ay daha çekeceğim" diyen Çetin Göksu, "İkinci bir ameliyat oldum. Düzelecek miyim, düzelmeyecek miyim belli değil. Karşı taraf beni ne aradı ne sordu. Daha ne zamana kadar bu şekilde bastonlarla gezip, çalışacağız? Pizzacılar yüzünden biz çok çekiyoruz. Ben 27 senedir motor kullanıyorum ve ilk defa bir kaza yaptım. O da hiçbir hatam olmadığı halde yaşandı" diye konuştu.















