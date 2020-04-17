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Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu

Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

Haber Merkezi |
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Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu

Akıllı telefon üreticisi Motorola'nın en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını önümüzdeki hafta başında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi, Motorola'nın yeni telefonları hakkında da her geçen gün sızıntılar ortaya çıkıyor. Motorla Edge+ modelinin tasarım sızıntısından günler sonra, şimdi de Edge modeline ait bazı bilgiler ortaya çıktı.

motorola

MOTOROLA EDGE VE EDGE PLUS ÖZELLİKLERİ

Motorola Edge, Qualcomm Snapdragon 765 işlemcisinden güç alacak ve 6GB RAM + 128GB depolama seçeneğiyle satışa çıkacak.

Motorola Edge+ ise Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak. Ayrıca telefonda 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri yer alacak.

Motorola Edge,  6,6 inç büyüklüğünde ve 2340x1080 piksel çözünürlünde 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla kullanıcılarla buluşacak. Ancak Edge+ modelinin ekran özellikleri henüz ortaya çıkmış değil.

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Kamera konusuna değinecek olursak, Motorola Edge modelinin arka tarafında  64MP + 16MP+8MP kameralar yer alacak. Telefonun ön kısmında ise 24MP'lik tek bir kamera konumlandırılacak.

Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörüne de sahip olacak Motorola Edge, hızlı  şarj özelliğine sahip 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Motorola Edge+ modelinin ise henüz kamera ve batarya özellikleri belli değil. Telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Instagram: @eshteknoloji

Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu

Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli olduMotorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu

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