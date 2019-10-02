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Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

Motorola, Razr serisi katlanabilir akıllı telefonunu, 2020 yılı gelmeden kullanıcıların beğenisine sunacak.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 11:06..
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Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak bir anda ilgi odağı olmuştu. Katlanabilir telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde, bir hamle de Motorola'dan geliyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz katlanabilir telefonlardan farklı olacak Motorola Razr, dikey bir biçimde katlanacak. Yeni gelen bilgilere göre ise telefon, 2019 yılı sona ermeden kullanıcılarla buluşacak.

motorola

MOTOROLA, SAMSUNG VE HUAWEİ NEDENİYLE BEKLEDİ

Motorola, Razr katlanabilir telefonunu ilk önce 2019'un yaz aylarında tanıtarak, Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarıyla rekabete girmeyi amaçlıyordu. Ancak, Samsung'un Galaxy Fold modelinde ekran sorunları oluşması ve Huawei'nin de Mate X için biraz beklemesi, Motorola'nın da işleri biraz geciktirmesine neden oldu. Ancak yeni gelen raporlar, Motorola Razr modelinin yıl sonuna kadar tanıtılacağını gösteriyor.

motorola

MOTO RAZR ÖZELLİKLERİ

Moto RAZR'ın 2,2 GHz hızında ve Adreno 616 grafiklerinde çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 710 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak telefon, 27W TurboPower şarjı da destekleyecek.

2,730mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen telefonun kameraları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

motorola razr

6.2 inç OLED bir ekrana sahip olacak Moto RAZR, dikey bir şekilde katlanacak ve telefonun dış kısmında bildirimlerin görülebilmesini sağlayan küçük bir ekran bulunacak. Bazı iddialara göre telefonun satış fiyatı ise 1.500 dolar olacak.

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Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

Motorola, katlanabilir telefonunu yıl sonunda tanıtacak

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