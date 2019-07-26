Motorola Moto E6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Son zamanlarda piyasaya çıkan üst seviye akıllı telefon modelleriyle rekabet edemeyen Motorola, genellikle giriş ve orta seviye telefonlara odaklanıyor. Şirket, Moto E serisine ait giriş seviyesi E6 modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

MOTOROLA MOTO E6 ÖZELLİKLERİ

5.5 inç büyüklüğünde ve 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ IPS ekrana sahip Motorola Moto E6, 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB depoalama kapasitesiyle giriş seviyesi olduğunu bir kez daha hatırlatan telefon, Android 9 Pie işletim sistemine sahip.

13 MP ttek bir arka kameraya sahip telefonun ön rarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda 4G bağlantı desteği de sunan telefon, 3000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak.





MOTOROLA MOTO E6 ÇIKIŞ FİYATI

Siyah ve lacivert olamak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak telefonun satış fiyatı ise 149 dolar olarak açıklandı.

Motorola Moto E6 tüm özellikler:

5,5 inç (1440 × 720 piksel) HD + 18: 9 IPS ekran

Adreno 505 grafik birimi

1.4GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 435 Mobil işlemci

2 GB RAM,

16 GB dahili depolama, (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift sim

13MP arka kamera, f / 2.0 diyafram

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

Boyutlar: 149.7 x 72.3 x 8.57 mm

Ağırlık: 159g

3.5mm ses jakı, Önden hoparlörlü, Çift mikrofon, FM Radyo

P2i su geçirmez nano kaplama

4G VoLTE, WiFi 802.11 a / b / g / n (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, Mikro USB

3000mAh batarya

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