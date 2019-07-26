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Motorola Moto E6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola, giriş seviyesi yeni akıllı telefon modeli E6'yı duyurdu. Telefonun çıkış fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 11:16..
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Son zamanlarda piyasaya çıkan üst seviye akıllı telefon modelleriyle rekabet edemeyen Motorola, genellikle giriş ve orta seviye telefonlara odaklanıyor. Şirket, Moto E serisine ait giriş seviyesi E6 modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

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MOTOROLA MOTO E6 ÖZELLİKLERİ

5.5 inç büyüklüğünde ve 1440 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ IPS ekrana sahip Motorola Moto E6, 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB depoalama kapasitesiyle giriş seviyesi olduğunu bir kez daha hatırlatan telefon, Android 9 Pie işletim sistemine sahip.

13 MP ttek bir arka kameraya sahip telefonun ön rarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda 4G bağlantı desteği de sunan telefon, 3000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak.

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    MOTOROLA MOTO E6 ÇIKIŞ FİYATI

    Siyah ve lacivert olamak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak telefonun satış fiyatı ise 149 dolar olarak açıklandı.

    Motorola Moto E6 tüm özellikler:

    • 5,5 inç (1440 × 720 piksel) HD + 18: 9 IPS ekran
    • Adreno 505 grafik birimi
    • 1.4GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 435 Mobil işlemci
    • 2 GB RAM,
    • 16 GB dahili depolama, (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir)
    • Android 9.0 Pie işletim sistemi
    • Çift sim
    • 13MP arka kamera, f / 2.0 diyafram
    • F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera
    • Boyutlar: 149.7 x 72.3 x 8.57 mm
    • Ağırlık: 159g
    • 3.5mm ses jakı, Önden hoparlörlü, Çift mikrofon, FM Radyo
    • P2i su geçirmez nano kaplama
    • 4G VoLTE, WiFi 802.11 a / b / g / n (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, Mikro USB
    • 3000mAh batarya

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