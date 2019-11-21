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Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'ın Avrupa satış fiyatı, beklenenden daha pahalı olacak.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 09:55..
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Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, bir hamle de Motorola'dan geldi. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı resmen tanıttı.

Diğer katlanabilir telefonların aksine dikey olarak katlanan telefonun Avrupa fiyatı ise, beklenenden çok daha pahalı olabilir.

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

MOTOROLA RAZR AVRUPA SATIŞ FİYATI

Ocak ayında satışa çıkacak Motorola Razr'ın fiyatı 1.499 dolar olarak açıklanmıştı. Ancak yeni gelen bilgiler, Avrupa satış fiyatının çok daha pahalı olacabileceğini gösteriyor.

Yeni gelen bilgilere göre telefon, ilk olarak 24 Ocak 2020'de İsveç'te piyasaya sürülebilir. Telefonun bu bölgedeki satış fiyatının ise yaklaşık 17 bin 920 İsveç kronu olacağı belirtiliyor. Bu da yaklaşık 1.857 dolara denk geliyor.

motorola razr

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde esnek OLED ekrana sahip Motorola Razr, 2142 x 876piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ayrıca telefon kapatıldığında, dış tarafında 2.7 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ikinci ekran, telefonu açmak zorunda kalmadan, bildirimlere yanıt vermenize, kamerayı kullanmanıza, müzik dinlemenize ve daha birçok şeye erişmenize olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

motorola razr

Motorola Razr'ın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony IMX519 sensörlü 16MPana kamera ve 5MP ön kamera karşımıza çıkıyor.  Bu kameralarda aynı zamanda otomatik sabitleme, yapay zeka desteği ve gece modu gibi özellikler de yer alıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip 2510 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacak telefon, satış fiyatı ile kullanıcıları pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.

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Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilirMotorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilirMotorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilirMotorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

Motorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilirMotorola Razr, beklenenden daha pahalı olabilir

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